В Подольске учащиеся медиакласса лицея № 1 посетили кабельный завод

В Подольске учащиеся медиакласса лицея № 1 посетили с экскурсией пресс-службу администрации округа, а затем отправились на кабельный завод «СПКБ Техно».

До этого участники СВО посетили с экскурсией промышленное предприятие Красноармейска, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На мастер-классах в пресс-службе администрации Подольска школьники узнали, как делать правильные фотографии, вести видеосъемку и писать тексты. На заводе они отработали полученные навыки.

«Столько впечатлений! Молнии за стеклом, гигантский калейдоскоп, музыкальный трубофон, иллюминаторы с рыбами, советская гипсовая скульптура с фантастическими элементами из металла. Гараж с ретроавтомобилями и необычными машинами. Тут даже вместо заводской столовой – необычное кафе-музей», - рассказал один из школьников Иван Голышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе отмечается рост числа заявлений на обучение в колледжах.