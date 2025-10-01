Губернатор Подмосковья сообщил о росте числа заявлений на поступление в колледжи региона

В Подмосковье за последние три года число заявлений на поступление в колледжи региона выросло на 65%. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этом году поступило 126,5 тыс. заявлений, что на 50 тыс. больше, чем в 2022 году. Наибольшее число заявлений было подано в колледж «Подмосковье» (11,4 тыс.), Щелковский колледж (8,1 тыс.) и колледж «Энергия» (7 тыс.).

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в регионе уделяется особое внимание модернизации колледжей, оснащению учреждений современным оборудованием, внедрению передовых образовательных программ. Также колледжи активно сотрудничают с предприятиями, в том числе в рамках программы «Профессионалитет».

«В новом учебном году количество бюджетных мест в колледжах Подмосковья увеличено на четверть. Это плюс 5 тыс. мест именно там, где нужны востребованные специалисты: электронщики, механики, авиаторы, технари», — добавил Воробьев.

В этом году самым востребованным направлением стали «Информационные системы и программирование». На этот профиль поступило 10,3 тыс. заявлений. Также в лидерах направления «Сварщик» и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».

В рамках проекта «Профессионалитет» 1 сентября в Подмосковье запустили три новых кластера: атомный при поддержке Росатома на базе Электростальского колледжа; индустрия робототехники в Серпухове при Губернском колледже; ИТ, центром которого стал Физтех-колледж в Долгопрудном. Таким образом, в области действует 17 кластеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в технолицее им. В. И. Долгих открыли два новых кампуса для проживания учащихся.