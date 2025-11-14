В Подольске участников «Активного долголетия» научили дыхательным практикам для поддержания памяти

В Подольске участников проекта «Активное долголетие» научили полезным дыхательным практикам. Занятие прошло в территориальном отделении клуба микрорайона Климовск.

В мероприятии приняли участие около 20 человек. Встречу провела психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Юность» Оксана Антипова. Она рассказала пенсионерам, какие дыхательные практики помогают поддерживать память, внимание, развивать креативность.

«Регулярные занятия по 5-10 минут в день на протяжении двух-трех месяцев позволяют добиться заметных результатов, в дальнейшем можно добавлять новые упражнения, постепенно увеличивая время занятий до 20-30 минут», - отметила специалист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы «Активное долголетие» и ее важности для жителей.