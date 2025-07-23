В Подольске в 2025 году заменят более 350 дорожных знаков

В Подольске в текущем году планируется заменить более 350 дорожных знаков, сообщили в администрации округа. Подрядные организации обновили уже свыше 260 таких объектов.

В регионе также активно проводят ремонт поврежденных искусственных неровностей. Такие работы провели на региональных дорогах в семи населенных пунктах, отметили до этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подольске работы по замене дорожных знаков проводились в случае коррозии опорных стоек, появления вандальных надписей, естественного износа. Знаки заменили в том числе в деревнях городского округа. К примеру, в Северово и Яковлево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил ход дорожного ремонта в регионе.