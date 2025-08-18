В Подольске в рамках акции расчистили территорию лесопарка

В Подольске в рамках акции «Чистый лес» расчистили территорию лесопарка «Елочки». В мероприятии приняли участие около 200 сотрудников лесной охраны Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», представителей администрации и активных жителей.

Уборку провели почти на 8 га. Участники очистили от мусора, сорняков и валежника территорию вдоль дороги по Сосновой улице.

«Продолжим и дальше работу по очистке и благоустройству лесополос, парков и прибрежных зон в местах отдыха жителей», — отметил председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарков в регионе в этом году.