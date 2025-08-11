В Подольске в рамках забега атлет протащил КамАЗ весом 15 тонн

В Подольске в рамках массового забега атлет протащил КамАЗ весом 15 тонн, символически освободив место для пробежки. Мероприятие прошло в парке имени Виктора Талалихина.

Также в рамках мероприятия вручили награды сотрудникам муниципальных спортивных учреждений. В церемонии приняли участие депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, депутат Московской областной думы Павел Максимович, замглавы округа Вадим Буров, председатель Совета депутатов Алексей Никулин.

В забеге приняли участие более 1 тыс. человек. Дистанция составила 1 км. Разминку перед пробежкой провел знаменитый боксер Михаил Усов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о хоккейном турнире — Кубке Овечкина. В нем приняли участие 24 команды со всей страны.