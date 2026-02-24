В Подольске возвели новый дом для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск возвели дом для переселенцев из аварийного жилья, муниципальному казенному учреждению «Градостроительное управление» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь 17-ти этажного двухсекционного корпуса превысила 9 тыс. кв. м, он рассчитан на 199 квартир. Строительство дома провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за счет средств бюджета.

В ведомстве добавили, что в общей сложности в поселке расположены 30 многоквартирных домов, которые признали аварийными и подлежащими расселению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.