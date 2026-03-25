В Подольске взяли на контроль дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов

Подольская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем 25 марта 2026 года корреспонденты съемочной группы МИЦ «Известия» находились в Подольске по редакционному заданию. Они осуществляли сбор информации о незаконной продаже автомобильных номеров, когда местные жители нанесли одному из журналистов телесные повреждения. По данному факту возбудили дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ.

