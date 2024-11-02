В Подольске задержали мужчину, который вытолкнул знакомого из окна квартиры на девятом этаже

В Подольске задержали мужчину, который избил знакомого, а затем вытолкнул его из окна квартиры. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 31 октября в жилом доме на улице Энтузиастов. Двое мужчин находились в квартире, расположенной на девятом этаже, и распивали спиртное.

Во время посиделок между собутыльниками произошла ссора, и подозреваемый избил приятеля. После этого, понимая, что потерпевший еще жив, злоумышленник вытолкнул его из окна, чтобы выдать случившееся за несчастный случай.

Подозреваемого установили и задержали. Им оказался уроженец Астраханской области 1987 года рождения. Мужчина уже неоднократно был судим. В настоящее время он находится под стражей.