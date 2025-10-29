В Подольске запустили распределительный центр сети магазинов более чем за 2,5 млрд рублей

Компания «МБМ Девелопмент» запустила распределительный центр сети магазинов «Чижик» в городском округе Подольск, в проект вложили более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Площадь комплекса превысила 16,5 тыс. кв. м, на его территории создадут до 300 рабочих мест. Новый центр позволит компании повысить качество логистического обслуживания и обеспечить эффективную работу сети магазинов. Кроме того, она сможет увеличить ассортимент продукции.

