В Подольске запустят производство лекарства от остеопороза. Оно станет первым в России биоаналогом оригинального препарата для лечения этого заболевания.

Проект реализует фармацевтическая компания «Петровакс Фарм». Запуск производства позволит сделать препарат более доступным для жителей страны.

Остеопороз встречается у 30% россиян в возрасте от 50 лет. При этом заболевании разрушается костная ткань, что становится причиной частых переломов и даже инвалидности. Медикаментозная терапия остеопороза помогает повысить минеральную плотность костей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых учреждений здравоохранения в регионе.