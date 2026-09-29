В поликлинике ЖК «Гранель Алексеевская Роща» в Балашихе завершили каменную кладку

В рамках проекта ЖК «Гранель Алексеевская Роща» в Балашихе продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в смену, проект реализует девелопер ГК «Гранель». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители завершили кладочные работы, ведут оштукатуривание стен, устройство монолитных конструкций, монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Площадь здания составила более 5,5 тыс. кв. м. Квалифицированную медицинскую помощь пациентам будут оказывать врачи общей практики и узкопрофильные специалисты: хирург, оториноларинголог, невролог, эндокринолог, уролог и другие. Соцобъект строится в рамках комплексного развития территорий. Завершение строительства поликлиники намечено на конец 2026 года.

Строители также завершают возведение корпуса № 4 ЖК «Гранель Алексеевская Роща», на финишном этапе находятся устройство кровли и остекление. В секции 2 выполняется монтаж утеплителя фасада, а в секции 1 по утеплителю уже наносят штукатурный слой.

На территории уже построен детский сад на 250 мест, переданный в Администрацию Балашихи.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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