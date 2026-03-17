В Пушкино прокуратура помогла восстановить права жителей на получение ЖКУ

Пушкинская городская прокуратура провела проверку в отношении ресурсоснабжающей организации в связи с нарушениями температурных параметров в многоквартирных домах и помогла восстановить права местных жителей на обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, организация нарушила температурные параметры предоставления горячего водоснабжения в 14 многоквартирных домах округа. В отношении ее должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ, ему выписали штраф в размере 170 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура внесла руководителю организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Это позволило произвести перерасчет платы за недопоставленные коммунальные ресурсы на общую сумму более 508 тыс. рублей.

