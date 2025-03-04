В Мытищах вынесли приговор живодеру, который привязал двух собак к машине и протащил их по асфальту

В Мытищах вынесли приговор мужчине, который в сентябре прошлого года привязал двух собак к машине и протащил их по асфальту. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Так, городской суд Мытищ приговорил злоумышленника к принудительным работам сроком на три года и шесть месяцев с удержанием из зарплаты 20% в доход государства.

Преступление было совершено 20 сентября 2024 года в микрорайоне Дружба. Местный житель Константин Дубинин, находясь возле своей дачи, привязал к автомобилю двух собак. После этого он на высокой скорости протащил животных по асфальту, сознательно причиняя им физическую боль и травмы.

Ранее в деревне Пустые Меленки в Клину мужчина так же привязал собаку к машине и протащил ее по улицам населенного пункта.