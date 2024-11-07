В Пушкино задержали двоих мужчин, которые открыли стрельбу из окна квартиры. В результате происшествия никто не пострадал, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных жилых домов на улице Просвещения. В полицию поступило сообщение о том, что из окна квартиры стреляют.

Прибывшие на место правоохранители задержали двоих мужчин в возрасте 37 лет. Оба были пьяны. На месте был найден предмет, конструктивно схожий с охолощенным автоматом АК, а также девять гильз.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.