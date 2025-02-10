В Пушкино задержали курьера мошенников, пытавшихся похитить у пенсионерки 1,2 млн руб.

В Пушкино задержали курьера мошенников, которые пытались похитить у пожилой женщины 1,2 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Аферисты позвонили местной жительнице в возрасте 75 лет и заявили, что обладают информацией о ее причастности к финансированию террористов. После этого злоумышленники убедили пенсионерку обналичить 1,2 млн руб. и передать им, чтобы «уйти от уголовной ответственности».

Женщина пришла в банковское отделение. При общении с ней местный сотрудник заподозрил, что клиентке позвонили мошенники, и обратился в полицию.

В дальнейшем все действия проходили под контролем оперативников. В результате был задержан курьер в момент передачи муляжа денежных средств. Им оказался ранее судимый житель Новосибирской области в возрасте 19 лет. Сейчас молодой человек под стражей. Его соучастники устанавливаются.