В Пушкинском округе прокуратура защитила права жильцов МКД

Пушкинская городская прокуратура помогла защитить права жителей многоквартирных домов по итогам проверки по коллективному обращению председателей жилищно-строительных кооперативов – они пожаловались на неправомерное начисление задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, собственникам и нанимателям помещений в ряде домов поступили платежные документы с указанием задолженности. Ее сформировали управляющие организации, которые фактически не приступали к управлению домами. Начисления за жилищные, коммунальные и иные услуги были произведены незаконно, поэтому в адрес директора организации внесли представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Права граждан удалось восстановить.Незаконно начисленная задолженность по 530 лицевым счетам в пяти многоквартирных домах на общую сумму более 15 млн рублей была аннулирована.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.