В Пушкинском почти на треть завершили капремонт детского сада «Ручеек»

В 3-ем Акуловском проезде в Пушкинском округе продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5, подрядчик ведет внутренние отделочные работы, устройство инженерных сетей — строительная готовность объекта достигла 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», в них задействованы 18 рабочих и три единицы техники.

Площадь здания составляет более 1 тыс. кв. м, его построили в 1962 году. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях и не только. Завершить работы планируют до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.