В Раменском предъявили обвинение мошенникам, инсценировавшим ДТП с целью хищения денег

Раменская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела об инсценировке дорожной аварии с целью хищения денег. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в ноябре этого года жители региона, являющиеся членами организованной группы, инсценировали ДТП. Под видом урегулирования последствий аварии злоумышленники похитили у потерпевшего 30 тыс. руб.

Троих мошенников задержали. Им было предъявлено обвинение. На данный момент все арестованы. Продолжается работа по установлению остальных членов преступный группы.

Ранее сообщалось, что в Подольске прокуратура помогла защитить права пенсионерки, которую обманули мошенники.