В Подольске прокуратура помогла защитить права пенсионерки, которую обманули мошенники

Подольская городская прокуратура в судебном порядке защитила права пенсионерки, которую обманули телефонные мошенники, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в марте 2023 года женщине позвонили якобы сотрудники полиции и Центробанка РФ. Они убедили ее в необходимости перечислить денежные средства на указанные злоумышленниками банковские счета. Личность владельца одного из счетов удалось установить.

Городская прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с ответчика неосновательного обогащения на сумму более 147 тыс. рублей. Туймазинский межрайонный суд Республики Башкортостан удовлетворил эти требования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.