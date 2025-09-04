В рамках нацпроекта в Подмосковье отремонтировали 284 участка региональной дорожной сети

В Подмосковье в рамках реализации нацпроекта был проведен ремонт на 284 участках региональной дорожной сети. О промежуточных итогах рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность дорожных участков, на которых провели ремонт, составила около 800 км. Помимо того, что на дорогах уложили новое покрытие, также была нанесена разметка и обустроены обочины. Работы полностью провели в 26 округах.

В целом по нацпроекту в регионе планируется отремонтировать свыше 320 региональных дорог. Работы будут завершены осенью.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев запустил движение по новой дороге в Павловской Слободе.