10 апреля 2026 года завершился второй тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья». По итогам напряженной борьбы жюри определило пятерых лауреатов, которые продолжат борьбу за главный титул в заключительном этапе — он пройдет в сентябре. Победитель представит регион на всероссийском конкурсе «Учитель года». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Конкурс включал два сложных испытания, которые позволили в полной мере раскрыть профессиональные и личностные качества педагогов.

В рамках испытания «Мастер‐класс» участники представили авторские методики и практические приемы, успешно апробированные в их педагогической практике.

Второе испытание — «Вопрос учителю года» — прошло в формате пресс‐конференции. Вопросы финалистам задавали самые разные участники образовательного процесса: школьники, студенты, родители и коллеги‐педагоги. Жюри обращало особое внимание на то, насколько убедительно конкурсанты аргументируют свою позицию, насколько широко видят проблему и насколько оригинально предлагают ее решить.

По итогам двух испытаний в число лауреатов вошли:

Али Алиев, учитель информатики школы № 1 им. Героя РФ Л. И. Шулайкиной (Орехово‐Зуевский округ);

Алена Гайда, учитель русского языка и литературы гимназии им. В. Н. Татищева (округ Клин);

Юлия Никитина, учитель начальных классов Котельниковской школы № 3 (округ Котельники);

Карина Одинцова, учитель химии Наро‐Фоминской школы № 3 с УИОП им. Героя Советского Союза Д. Д. Погодина (Наро‐Фоминский округ);

Александр Фомичев, учитель английского языка гимназии № 7 (муниципальный округ Чехов).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта учителями региона в своей работе.