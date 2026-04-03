В Рузе обсудили развитие кадетского образования и воспитания

В «Первом Рузском казачьем кадетском корпусе им. Героя Советского Союза Л. М. Доватора» прошел значимый профессиональный диалог — круглый стол на тему «Кадетское образование и воспитание: направления подготовки образовательных организаций Московской области, реализующих казачий компонент». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В обсуждении приняли участие педагоги кадетских корпусов, представители казачьих обществ, священнослужители и участники специальной военной операции. Такой широкий состав участников позволил взглянуть на вопросы кадетского воспитания с разных сторон.

Центральной темой встречи стала выработка единых подходов к воспитательной работе в образовательных организациях с казачьим компонентом. Участники подробно обсудили целый комплекс вопросов, связанных с развитием кадетского образования в регионе. Особое внимание уделили духовно‐нравственному воспитанию молодежи и роли казачьих традиций в образовательном процессе.

«Мероприятие подтвердило высокую значимость кадетского движения как важного элемента системы патриотического воспитания и формирования гражданской идентичности подрастающего поколения, важность сохранения исторической памяти, формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма и ответственности за судьбу Родины», — сказала первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

По итогам круглого стола удалось не только обменяться лучшими практиками, но и укрепить партнерские связи между образовательными организациями, казачьими обществами и другими заинтересованными сторонами. Участники сошлись во мнении, что подобные встречи необходимы для выработки единой стратегии развития кадетского образования в Московской области и повышения его роли в воспитании будущих поколений.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность трансформации образовательной системы так, чтобы качество преподавания соответствовало самым высоким стандартам.