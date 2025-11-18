В Рузском округе снесли пять аварийных жилых домов

В поселке городского типа Тучково Рузского округа завершили снос пяти жилых домов, один из них – дом №1 на улице Школьная. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Местные жители направляли обращения о необходимости провести работы через портал «Добродел». Двухэтажный дом 1958 года постройки площадью около 425 кв. м был признан аварийным и расселен, в 2024 году его почти полностью разрушил пожар. После этого его включили в перечень для ликвидации, работы провели силами администрации округа.

Помимо этого, в округе завершился демонтаж еще двух расселенных аварийных домов на улице Школьной – №2 и №4, а также домов №4 и №5 на улице Мира. Порядок освободившейся территории определит администрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.