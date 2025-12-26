В Щелково компания планирует расширить производство противокоррозионного оборудования для трубопроводов

Компания «Трубопроводные системы и технологии» («ТСТ») планирует расширить действующее производство противокоррозионного оборудования для трубопроводов, для этой цели областной Фонд развития промышленности (ФРП МО) одобрил ей выдачу льготного займа. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «ТСТ» расширит производство оборудования для коррозийного мониторинга трубопроводов и других систем и конструкций. Общий объем инвестиций в проект составит 116,2 млн рублей», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что в этот объем инвестиций входят 70,8 млн в виде льготного займа. Компания планирует приобрести промышленное оборудование. Это позволит выпускать до 280 комплектов подсистемы коррозионного мониторинга внутренней коррозии и эрозии (ПКМ) в год. Запустить производство планируют в начале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.