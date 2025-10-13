В Щелково строители завершат возведение нового детского сада

Минстрой: новый детский сад достроят в Щелково

Фото: [Министерство строительного комплекса МО]

В Щелково на улице Неделина завершается строительство нового детского сада, рассчитанного на 240 мест, его строительная готовность превысила 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, в них задействованы 65 рабочих и три единицы техники. Строители ведут монтаж системы вентиляции, отделочные работы, укладку напольной и настенной плитки и не только.

Площадь учреждения составит более 3,5 тыс. кв. м, оно появится в микрорайоне Щелково-7. Для детей обустроят групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла, кабинеты логопеда. Завершить все работы планируется до конца ноября 2025 года.

