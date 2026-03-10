В Щелково врачи спасли недоношенного ребенка весом 1,7 тыс. г

В Щелковском перинатальном центре врачи почти 40 дней выхаживали недоношенного мальчика, который родился на 32 неделе беременности с весом 1,75 тыс. г и ростом 45 см. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ребенок находился в отделении реанимации новорожденных под постоянным наблюдением врачей. Ему проводили лечение для поддержки дыхания и всех жизненно важных функций», — рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи Людмила Малютина.

По ее словам, сначала ребенка выхаживали в кувезе, после — перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей для дальнейшего наблюдения и реабилитации. Специалистам удалось спасти его и обеспечить полноценный рост и развитие — теперь мальчик весит 2,3 тыс. г. Ребенка и его мать уже выписали домой.

Напомним, что узнать о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

