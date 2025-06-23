В Щелково врачи спасли пациентку с грибковым телом в носу
Врачи в Щелково удалили грибковое тело из носа пациентки
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Щелковскую больницу обратилась 53-летняя женщина, которая страдала от затрудненного дыхания в течение двух лет, однако не обращалась за медицинской помощью, в ходе обследования в гайморовой пазухе ее носа обнаружилось воспаление. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В ходе дополнительного обследования ей поставили диагноз — мицетому, которая характеризуется воспалением придаточных синусов носа. Его провоцируют грибы рода аспергилл.
«Новообразование было довольно крупным и достигало в диаметре около 3-сантиметров. Хирургическое удаление — единственный способ лечения мицетомы», — отметила врач — хирург-отоларинголог Щелковской больницы Саяна Цагадаева.
По ее словам, после операции у женщины не осталось шрамов. Теперь ее самочувствие улучшилось, пациентку выписали домой.
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