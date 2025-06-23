В Щелково врачи спасли пациентку с грибковым телом в носу

В Щелковскую больницу обратилась 53-летняя женщина, которая страдала от затрудненного дыхания в течение двух лет, однако не обращалась за медицинской помощью, в ходе обследования в гайморовой пазухе ее носа обнаружилось воспаление. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.