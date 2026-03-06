В Серебряных Прудах практически на четверть построили новую пищевую фабрику. Степень готовности объекта составляет 22%, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует компания «РУЗКОМ», выпускающая колбасы и мясные деликатесы. Площадь комплекса составит более 32 тыс. кв. м. С его вводом в округе появится свыше 790 новых рабочих мест.

Мощность фабрики составит почти 31 тыс. тонн продукции в год. Здесь будут производить полуфабрикаты из курицы и индейки, овощей и круп, а также творога.

Завершить строительство планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.