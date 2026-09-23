В Серебряных Прудах задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

В Серебряных Прудах задержали местного жителя в возрасте 41 года, который выращивал на приусадебном участке марихуану. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, на территории в деревне Савинка был обнаружен 151 куст растения. Также полицейские нашли два пакета с измельченной растительной массой и срезанными растениями массой более 600 граммов.

На мужчину завели уголовное дело и арестовали. Он заявил, что выращивал растения для себя. Также выяснилось, что мужчина уже был судим.