В Коломне по обращению жителей снесли аварийное здание трансформаторной подстанции

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В Коломне, на улице Дзержинского, вблизи дома № 2 снесли полуразрушенное здание бывшей трансформаторной подстанции, работы провели по обращениям местных жителей. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажное кирпичное здание построили в 1970-х годах. В течение длительного времени оно не использовалось по назначению и находилось в полуразрушенном состоянии. Местные жители просили снести его и привести прилегающую территорию в надлежащее состояние.

Теперь объект уже ликвидировали, участок расчистили от строительного мусора. Администрация округа определит порядок использования освободившейся территории.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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