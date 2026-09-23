В Коломне по обращению жителей снесли аварийное здание трансформаторной подстанции
Аварийное здание трансформаторной подстанции снесли в Коломне
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Коломне, на улице Дзержинского, вблизи дома № 2 снесли полуразрушенное здание бывшей трансформаторной подстанции, работы провели по обращениям местных жителей. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Одноэтажное кирпичное здание построили в 1970-х годах. В течение длительного времени оно не использовалось по назначению и находилось в полуразрушенном состоянии. Местные жители просили снести его и привести прилегающую территорию в надлежащее состояние.
Теперь объект уже ликвидировали, участок расчистили от строительного мусора. Администрация округа определит порядок использования освободившейся территории.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.