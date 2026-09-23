Лисички, грузди и рыжики: эксперт рассказал, сколько продлится грибной сезон

Пока в Прикамье держится бабье лето, любители тихой охоты могут пополнить свои запасы белыми грибами и лисичками. В целом сезон сбора грибов подходит к концу, сообщил properm.ru.

Как рассказал Properm.ru лаборант кафедры ботаники и генетики растений, доцент кафедры анатомии, физиологии, химии и безопасности жизнедеятельности ПГГПУ Александр Шишигин, если теплая сухая погода, как сегодня, продержится еще какое-то время, россияне смогут спокойно собирать грибы даже в начале октября.

По словам ученого, в лесу еще остались лисички и белые, возможно, грибники застанут и рыжики. Постепенное завершение сезона подтверждают и подписчики грибных сообществ в соцсетях.

«Грибы есть, но надо побегать», — пишут грибники, посетившие Усть-Черную в Гайнском районе.

По данным издания, знатоки мест находят весьма крупные экземпляры. По их словам, в настоящее время в Усть-Качке встречаются в большом количестве лисички, а на Ильинском тракте — грузди. Однако грибники предупреждают об опасности встречи с диким зверем.

«Недалеко от Комарово наткнулся на медвежьи следы (медведица с медвежонком). За 20 лет в этом месте впервые», — написал в соцсети один из жителей региона.

Ранее миколог Филиппова предупредила, что спорынья опасна для человека и абсолютно непригодна в пищу.