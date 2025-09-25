В Сергиево-Посадском округе снесли аварийный многоквартирный дом

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа снесли аварийный многоквартирный дом №4 1948 года постройки, который находился на улице Ломоносова. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный жилой дом площадью около 495 кв. м признали аварийным и непригодным для проживания из-за высокой степени износа строительных конструкций. После этого в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» в городе прошли мероприятия по расселению жильцов восьми квартир.

Здание демонтировали в августе 2025 года, участок уже освободили от застройки и очистили от строительного мусора. Решение о дальнейшем использовании освобожденной территории пока не приняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.