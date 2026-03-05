В Сергиевом Посаде начался капремонт спорткомплекса «Салют»

В Сергиевом Посаде на улице Институтской, 15, начался капитальный ремонт спорткомплекса «Салют», подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Спортивный комплекс «Салют» на улице Институтской, 15, Сергиева Посада ждет масштабное обновление. <...> На объекте работают больше 20 человек», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2026 году.

Площадь учреждения составляет более 3,2 тыс. кв. м. В нем заменят кровлю, все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведут фасадные работы, установит системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только.

