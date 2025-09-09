В Сергиевом Посаде запустят мебельное производство

Компания ООО «Комфорт М-8» (дочерняя компания ООО «Комфорт-Питер») приступает к реализации одного из этапов строительства мебельного завода, для этой цели инвестору был предоставлен земельный участок на льготных условиях — без проведения торгов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках реализации инвестиционного проекта компании ООО "Комфорт М-8" на территории Сергиево-Посадского городского округа появится мебельное производство по изготовлению различных групп мебели из тамбурата, где будет создано порядка 80 рабочих мест для жителей региона», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В проект вложат более 1 млрд рублей, производство планируют запустить в 2027 году. Это позволит компании дополнительно производить 340 тыс. единиц продукции из тамбурата. Среди партнеров производителя – «Комус», «Самсон», «Экспресс Офис», сети DIY, застройщики «Самолет», «ФСК» и другие.

Напомним, что подобрать локацию для реализации проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.