В Серпухове на четверть завершили капремонт Липицкой школы

На площади 178 Авиаполка в селе Липицы городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт в здании Липицкой школы, строительная готовность объекта превысила 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 35 человек. Они ведут демонтажные работы, общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций и не только.

Площадь объекта составляет более 3,2 тыс. кв. м, в нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы и не только. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.