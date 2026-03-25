В Серпухове направили в суд дело о хулиганстве с применением оружия на трассе М-2 «Крым»

Серпуховская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о хулиганстве с применением оружия на трассе М-2 «Крым», обвинительное заключение утвердили в отношении местной жительницы – ее обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в сентябре 2021 года обвиняемая находилась в автомобиле под управлением своего супруга на 98-м км автодороги М-2 «Крым» в Серпухове, они двигались в сторону Тулы. В связи с дорожным затором они решили объехать скопление машин, однако водитель грузового автомобиля «Вольво» заблокировал проезд по обочине. После этого женщина взяла пистолет и побежала к кабине грузового автомобиля. Она сопровождала свои действия грубой нецензурной бранью и угрозой произвести выстрел.

Автомобиль продолжил движение, но вскоре снова поравнялся с грузовой машиной из-за возобновления затора. Тогда злоумышленница взяла баллончик с раздражающим веществом и подошла к кабине потерпевшего, после чего в открытое окно распылила содержимое баллончика ему в лицо. Водитель получил химический ожог глаз.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.