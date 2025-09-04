В Серпухове производитель полиэтиленовой пленки увеличит мощности

Компания «Артпласт» из Серпухова планирует нарастить производство полиэтиленовой пленки технологией пленочной экструзии, она приобретет и наладит оборудование под серийное производство пакетов и упаковки с помощью льготного займа областного Фонда развития промышленности (ФРП МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ФРП МО одобрил компании льготный заем в размере 50 млн рублей под 3% годовых сроком до семи лет. Общий объем инвестиций составляет 88,5 млн рублей. Будет создано 16 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, проект реализуют в четвертом квартале 2025 года. После этого мощности предприятия увеличатся с 20,4 тыс. до 26,4 тыс. тонн упаковки в год.

