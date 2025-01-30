В Серпухове проведут капремонт моста через реку Нару

В Серпухове проведут капитальный ремонт моста через реку Нару на федеральной трассе А-108 «Московское большое кольцо», в результате до конца 2025 года он станет четырехполосным. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

На данный момент строители завершают работы по уширению габаритов сооружения и восстанавливают несущие конструкции. После этого они уложат новое покрытие, обновят систему водоотведения, установят освещение и обустроят тротуары. На время ремонтных работу будет действовать временная схема организации дорожного движения на 347-м км трассы А-108.

В ведомстве уточнили, что ремонт моста проводят в рамках комплексных работ по расширению «Московского большого кольца».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.