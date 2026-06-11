В Шатуре поместили под домашний арест подростка, обвиняемого в смертельном ДТП

В Шатуре избрали меру пресечению несовершеннолетнему, который обвиняется в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

«С учетом позиции Шатурской городской прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла вечером 8 июня 2026 года. Молодой человек в возрасте 17 лет, не имеющий водительских прав, сел за руль автомобиля. На участке дороги Кривандино-Рошаль— Мишеронь он попытался совершить обгон и выехал на полосу встречного движения. После этого автомобиль съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево.

В момент ДТП в машине помимо водителя находились четыре пассажира. Девушка в возрасте 17 лет, которая находилась на заднем сиденье, от полученных травм скончалась на месте. Два ребенка в возрасте 13 и 15 лет, находившиеся на заднем сиденье получили травмы и были госпитализированы. Пассажир в возрасте 17 лет, находившийся на переднем сиденье, не пострадал.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье планируется усиливать систему «Безопасный регион».