В школы Люберец с начала года трудоустроились почти 400 новых педагогов

В 2025 году в школы Люберец привлекли почти 400 новых педагогов (85 из них — молодые специалисты), для этой цели в Подмосковье по инициативе партии «Единая Россия» и правительства Московской области учителям предлагают различные меры поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Так, педагогам предоставляют ежемесячные выплаты на аренду жилья, компенсации до 50% стоимости путевок в санатории и дома отдыха, лучшим специалистам — гранты. В Люберцах помощь получили более 600 учителей. Депутат Московской областной думы, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Лидия Антонова подчеркнула важность поддержки учителей для устойчивой системы образования.

«Наши учителя ежедневно вкладывают душу в работу, и для нас важно, чтобы они ощущали поддержку не только словом, но и делом. Такие шаги делают профессию педагога более престижной и привлекают молодых специалистов», — указала муниципальный координатор проекта Светлана Яковенко.

В пресс-службе добавили, что поддержку оказывают и образовательным учреждениям. Так, например, гимназия № 16 «Интерес» получила 10 млн рублей на премии сотрудникам и обновление компьютерного и лабораторного оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.