В Подмосковье с начала года через торги передали в аренду и собственность более 168 га областной земли

Почти 170 га земли передали через торги в аренду и собственность в Подмосковье

Официально

Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]

В Подмосковье с начала года через торги передали в аренду и собственность более 168 га областной земли. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, было реализовано 30 земельных участков в восьми округах Подмосковья — в Рузе, Чехове, Бронницах, Истре, Богородском, Сергиевом Посаде, Раменском и Лотошино.

В аренду передали 16 участков коммерческого и сельскохозяйственного назначения общей площадью 166 га, в собственность — 14 участков для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства.

«Ежегодные арендные поступления в бюджет Московской области составят более ₽39,13 млн. Продажа участков для личного пользования принесла в бюджет ₽15,14 млн», — отметил глава министерства Алексей Натаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.

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