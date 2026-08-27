В Подмосковье с начала года через торги передали в аренду и собственность более 168 га областной земли
Почти 170 га земли передали через торги в аренду и собственность в Подмосковье
Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]
В Подмосковье с начала года через торги передали в аренду и собственность более 168 га областной земли. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Так, было реализовано 30 земельных участков в восьми округах Подмосковья — в Рузе, Чехове, Бронницах, Истре, Богородском, Сергиевом Посаде, Раменском и Лотошино.
В аренду передали 16 участков коммерческого и сельскохозяйственного назначения общей площадью 166 га, в собственность — 14 участков для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства.
«Ежегодные арендные поступления в бюджет Московской области составят более ₽39,13 млн. Продажа участков для личного пользования принесла в бюджет ₽15,14 млн», — отметил глава министерства Алексей Натаров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.