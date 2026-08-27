Налоги на ₽13,4 млрд заплатили резиденты ОЭЗ Подмосковья за шесть месяцев 2026 года
Резиденты ОЭЗ Подмосковья за полгода заплатили ₽13,4 млрд налогов
Фото: [Медиасток.рф]
Резиденты особых экономических зон Подмосковья за шесть месяцев заплатили ₽13,4 млрд налогов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Больше всего налогов перевели в бюджеты резиденты ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Исток» — почти ₽6 млрд и около ₽7 млрд соответственно.
В целом за все время работы ОЭЗ в регионе резиденты перечислили в бюджет более ₽89 млрд налогов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.