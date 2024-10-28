В Солнечногорске началась проверка после того, как пара на улице выбросила кота в полиэтиленовом пакете. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Видеозапись, на которой запечатлено нарушение, была обнаружена сотрудниками полиции в ходе мониторинга в интернете. На видео мужчина и женщина идут по улице в деревне Голубое, а затем выбрасывают на тротуар у проезжей части полиэтиленовый пакет, в котором находится кот.

По факту жестокого обращения с животным в округе проводится проверка. Устанавливаются личности нарушителей. По итогам проверки их действиям дадут правовую оценку в соответствии с законодательством.