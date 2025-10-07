В Солнечногорске обновят Радумльский лицей-интернат

В деревне Радумля городского округа Солнечногорск проведут капитальный ремонт Радумльского лицея-интерната, работы проведет ООО «РСПК». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Обновление здания 1962 года постройки пройдет в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети». Работы завершат к сентябрю 2026 года.

Площадь объекта составляет более 2,4 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во внутренних помещениях и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.