В Солнечногорске появился новый комплекс по производству косметики

Компания «Миксит» открыла новый производственный комплекс в Солнечногорске, в реализацию проекта вложили 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Запуск нового производственно‑складского комплекса в Солнечногорске — значимый этап в расширении производственных возможностей компании. Площадь производственного корпуса составляет около 5 тыс. кв. м, складского комплекса — около 8 тыс. кв. м», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на предприятии создали более 500 рабочих мест, там будут выпускать около 340 тонн разной косметической продукции в сутки. Непрерывное автоматизированное производство будет обеспечивать современное оборудование, этапами будет управлять единая «умная» система на базе решений мировых лидеров автоматизации.

Соосновательница компании «Миксит» Елена Назарова уточнила, что на производстве будут выпускать кремы, маски, скрабы, патчи, шампуни и гели, а также осваивать новые направления — производство декоративной косметики, биологически активных добавок и бытовой химии для дома.

Напомним, что узнать подробнее о мерах поддержки предпринимателей в регионе можно на инвестиционном портале.

