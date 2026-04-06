В Солнечногорске приступили к благоустройству территории корпуса гимназии №6

В Солнечногорске близится к завершению строительство нового учебного корпуса гимназии №6 на улице Банковской. Объект возводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность по всем видам работ уже превышает 85%. На площадке задействовано 65 квалифицированных рабочих.

На текущем этапе специалисты устанавливают двери, монтируют лифтовое оборудование и лестничные ограждения, прокладывают инженерные сети и выполняют электромонтажные работы. Параллельно идет поставка мебели и завершается внутренняя отделка помещений.

"Подрядчик приступает к работам по благоустройству на прилегающей территории – устройству детских игровых и спортивных площадок, озеленению территории", - отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Новый 3-хэтажный корпус площадью 5,9 тыс. кв.м. рассчитан на 300 учащихся. В нем разместятся не только просторные учебные классы, но и помещения для групп продленного дня, что особенно важно для работающих родителей. Кроме того, в здании предусмотрены спортивный и актовый залы — они позволят разнообразить внеурочную деятельность и проводить масштабные школьные события. Отдельное внимание уделено организации питания: в корпусе оборудуют столовую с полноценным пищеблоком.

Открытие нового корпуса гимназии №6 запланировано на 1 сентября 2026 года.

