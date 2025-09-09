В Солнечногорске прокуратура взяла на контроль дело о покушении на сбыт почти 500 кг наркотиков

Солнечногорская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела о покушении на незаконный сбыт почти 500 кг наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В сентябре 2025 года двое соучастников организованной группы наркосбытчиков загрузили в кузов автомобиля «Газель» четыре металлические катушки с кабелем для перевозки в Москву. Внутри них были упакованы 479 свертков с запрещенным веществом. Сотрудники правоохранительных органов задержали автомобиль в районе города Солнечногорск на 43 км трассы М-11 «Нева» и изъяли наркотики.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, обвиняемым грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.