В Солнечногорске взяли под контроль выяснение причин пожара на строительном рынке

Солнечногорская городская прокуратура проконтролирует выяснение причин пожара, который произошел на территории строительного рынка в поселке городского типа Андреевка в пятницу, 20 марта, около 13:00. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, возгорание произошло в торговом помещении на территории строительного рынка «Строй Рай». Его ликвидируют, огнем охвачена площадь около 5 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала. Точную причину пожара установят по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

