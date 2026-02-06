В Солнечногорске завершат строительство нового корпуса гимназии

В Солнечногорске на улице Банковская продолжается строительство нового учебного корпуса гимназии № 6 на 300 мест, подрядчик приступил к поставке мебели для классов и оборудования для пищеблока. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2026 году.

Площадь нового корпуса составит 5,9 тыс. кв. м, в нем будет три этажа. Для школьников обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.